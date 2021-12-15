В Туле спасатели вывели из горящего дома 17 человек

Стоп-кадр из видео

В результате происшествия никто не пострадал.

14 декабря в 21.14 стало известно о пожаре в многоквартирном доме на улице Макаренко в Туле.

На место происшествия выезжали четыре пожарных расчёта. Прибыв на указанный адрес в 21.20, пожарные ликвидировали открытое горение за 7 минут. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда 17 человек, включая семерых детей. Двоих грудных детей вынесли на руках. Еще 20 человек смогли покинуть подъезд самостоятельно.