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За год в Тульской области построили 3 станции водоподготовки

За год в Тульской области построили 3 станции водоподготовки

В Донском, Кимовском и Венёвском районах. До конца года планируется ввод в эксплуатацию объекта в селе Алешня.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Тульской области продолжается работа по региональному проекту «Чистая вода».
 
— В Тульской области по итогам реализации национального проекта в 2019—2024 гг. планируется повысить качество водоснабжения для более 55 тысяч человек. Дополнительно выделяются средства из регионального бюджета на разработку проектной документации на новые объекты, а также на решение острых проблем водоснабжения отдельных населенных пунктов, — заявил министр ЖКХ региона Олег Дючков.
 
По программе «Чистая вода Тульской области» в 2021 году выполнены работы на 59 объектах водоснабжения в 25 населённых пунктах, что позволило повысить надежность систем водоснабжения для 187 тысяч человек. Заменено более 40 км сетей водоснабжения, отремонтированы скважины и станции водоподготовки.
 
В Заокском районе завершена модернизация системы водоснабжения в посёлке Дом отдыха Велегож. В 2019 году сети и сооружения водоснабжения населенного пункта были переданы в собственность муниципалитета. Для повышения качества водоснабжения из регионального бюджета в 2020 и 2021 годах было выделено 4,7 млн рублей. Отремонтировано почти 1,7 км водопроводных сетей, установлена водонапорная башня, выполнен ремонт артезианской скважины.
 
 
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