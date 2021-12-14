По Туле будет курсировать ретротрамвай
Его запустят в дни новогодних каникул с 1 по 9 января.
Новогодний ретротрамвай будет курсировать в Туле по 14 маршруту. Администрация города уточняет, что это воссоздаст уютную атмосферу праздника ХХ века.
— Кого-то новогодние гирлянды, старинные елочные игрушки отправят в воспоминания о своем детстве, а кому-то, возможно, помогут по-новому взглянуть на самый душевный праздник года, — говорится в сообщении.
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