«Врач с большой буквы»: в Туле вручили врачам первичного звена награды за реабилитацию пациентов после COVID-19

Пандемия коронавируса заставила систему здравоохранения во всем мире адаптироваться к новым условиям и дополнительной нагрузке. Значительная ее часть пришлась на поликлиническое звено.

Именно участковые врачи-терапевты и фельдшеры одними из первых приняли на себя основное бремя борьбы с этим недугом. Сегодня к этому еще добавилась необходимость не только лечить заболевших коронавирусом, но и наблюдать за состоянием здоровья тех, кто уже перенес эту болезнь, и при необходимости контролировать процесс восстановления в ходе диспансеризации после ковида.

По данным официальной статистики, в России коронавирусной инфекцией переболели более 8 млн человек. По словам председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, эта болезнь не проходит бесследно, у нее бывают крайне тяжелые последствия. В первую очередь инфекция оказывает серьезное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, на состояние печени и почек. Только своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать своевременное лечение, подчеркнул глава правительства.

Именно поэтому претендентами на премию «Врач с большой буквы» Тульского филиала «АльфаСтрахование — ОМС» стали медики первичного звена, которые вместе с коллегами-узкими специалистами — пульмонологами, неврологами — сейчас занимаются постковидной реабилитацией пациентов.

— Благодарю за поддержку наших страховых партнеров, которые ведут активную информационную работу среди жителей. Они напоминают тем, кому необходимо пройти углубленную диспансеризацию, о необходимости вовремя обратиться к врачу и пройти необходимые обследования. Сегодня наша общая цель — не только предотвратить распространение коронавируса, но и не допустить тяжелых осложнений этой болезни, — отметила заместитель министра здравоохранения Юлия Гончарова.

Ежегодная премия «Врач с большой буквы» — это профессиональная премия среди медицинских работников, чья работа оказала существенное влияние на улучшение здоровья населения. Лучших врачей определяет комиссия по результатам независимой экспертизы качества оказания медицинской помощи по ОМС. Лауреатами прошлого года стали 110 врачей «красной зоны». В этом году премией «Врач с большой буквы» будут отмечены 118 врачей первичного звена из 13 регионов России.

В Тульской области на получение премии было выдвинуто 24 номинанта. Лауреатами стали 8 врачей первичного звена, которые были определены экспертной комиссией по шести критериям, в числе которых количественные показатели проведения углублённой диспансеризации и достижения врача по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.

За высокий уровень профессионализма и значимый вклад в реабилитацию пациентов после COVID-19 премию «Врач с большой буквы», диплом и памятный приз получили:

Заведующая отделением медицинской профилактики Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина Анастасия Волобуева. В этом году она провела около 1000 одних только диспансеризаций. А еще она руководит отделением, ведет прием населения, занимается санитарно-просветительской работой, поскольку очень внимательно относится к профилактике заболеваний. За профессионализм, отзывчивость, доброту заслужила уважение и любовь сотрудников и пациентов.

Участковый врач-терапевт Алексинской районной больницы № 1 имени профессора Снегирева Никита Жестков. Несмотря на небольшой стаж, он уже завоевал любовь и доверие жителей Алексина. На улице его узнают и благодарят за помощь, за добрые слова, участие. В больнице его ценят за высокую работоспособность и умение организовать процесс лечения и восстановления в сложных условиях.

— Эти два года были не самыми легкими для участковых врачей. Благодаря поддержке и помощи старших коллег я смог достичь тех результатов, которые признали и инициаторы премии. Спасибо им за поддержку. Такие премии, как эта, вдохновляют нас, врачей, и дают нам силы на то, чтобы работать с еще большей отдачей в будущем, — отметил Никита Жестков.

Врач-терапевт отделения врачей общей практики № 1 филиала № 3 Новомосковской городской клинической больницы Елена Иванова. Елена Станиславовна — опытный и уверенный профессионал, который умеет быстро принимать решения в экстренных ситуациях. Она постоянно учится, читает много научной литературы и является постоянным участником профильных семинаров и конференций. Большое внимание уделяет диспансерному направлению лечебного дела и лично провела около 400 углубленных диспансеризаций.

Елена Станиславовна — опытный и уверенный профессионал, который умеет быстро принимать решения в экстренных ситуациях. Она постоянно учится, читает много научной литературы и является постоянным участником профильных семинаров и конференций. Большое внимание уделяет диспансерному направлению лечебного дела и лично провела около 400 углубленных диспансеризаций. Заведующая отделением медицинской профилактики — врач-профпатолог, по совместительству участковый врач-терапевт Узловской районной больницы Марина Комарова.

Марина Сергеевна, едва закончив вуз, попала на передовую борьбы с коронавирусом. Несмотря на небольшой стаж, принимала больных, проводила углубленные диспансеризации, демонстрируя редкое диагностическое чутье, профессионализм и хладнокровие. Больные уважают и ценят ее за внимательность и деликатность и знают: с чем бы они ни пришли, помощь будет.

Участковый врач-терапевт Болоховской поликлиники Киреевской центральной районной больницы Владимир Левушкин.

Владимир Алексеевич принимает в больнице, выезжает на вызовы, оказывает экстренную помощь всем, кто за ней обратится; конечно, это и пациенты с коронавирусом. Он взял на себя несколько участков, чтобы люди в Болохове не оставались без медицинской помощи. Его самоотверженность и преданность делу достойны искреннего уважения. За многолетний добросовестный труд не раз награждался руководством больницы и местной администрацией. Благодарим Вас!

Врач-терапевт городской клинической больницы имени Лазарева города Тулы Светлана Михайленкова. Общий медицинский стаж Светланы Владимировны — 34 года. Более 10 лет она работает врачом-терапевтом Городской клинической больницы № 2 г. Тулы имени Лазарева. Последние три года она трудится в должности врача-терапевта отделения медицинской профилактики. Ответственно подходит к вопросу оказания профилактической и медицинской помощи пациентам, перенесшим COVID-19, в рамках углублённой диспансеризации. За качественно оказанное лечение, отзывчивость, теплоту и доброжелательность имеет множество благодарных отзывов от пациентов.

Заведующая филиалом № 5, врач общей практики Щёкинской районной больницы Мария Слугина.

Мария Николаевна посвятила себя любимому делу — медицине. Для многих в Щекино она стала любимым доктором, который лечит уже несколько поколений одной семьи. Ее квалификация и организаторские способности помогли быстро подстроить работу отделения под условия пандемии. Много внимания уделяет санитарно-просветительской работе и профилактике, активно реализует программу углубленной диспансеризации. И сама, несмотря на большую загрузку, успела провести около сотни обследований.

— Получение премии для меня большая неожиданность, — поделилась с Myslo своими впечатлениями Мария Слугина. — Мы стараемся работать для людей, чтобы наши пациенты были здоровы — это лучшая награда, но когда еще дополнительно наш труд оценивают и награждают — это дорогого стоит. Спасибо вам за это!

Врач-терапевт отделения профилактики поликлиники городской больницы № 10 города Тулы Ульяна Токарева.

Ульяна Юрьевна меньше 2 лет назад закончила вуз. И сразу оказалась в эпицентре коронакризиса, где и потребовались все полученные в университете знания, а еще терпение, умение выдерживать большие нагрузки. В этом году активно участвовала в проведении вакцинации, лично провела около 700 углубленных диспансеризаций. Проявила себя грамотным и ответственным специалистом, чем заслужила уважение среди коллег и признание пациентов.