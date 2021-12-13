В Новомосковске осудили бывшего сотрудника ФСИН

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Он за деньги проносил в колонию мобильные телефоны.

В Новомосковске 29-летний бывший сотрудник ФСИН признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Судом установлено, что с мая 2020 года по июнь 2021 года обвиняемый покупал мобильные телефоны для заключённого и проносил ему их в колонию. За эти действия он получил 112 000 рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в 400 000 рублей.