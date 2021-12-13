новости
новости
Регистрация
В Новомосковске осудили бывшего сотрудника ФСИН
фото: архив MySlo

В Новомосковске осудили бывшего сотрудника ФСИН

Он за деньги проносил в колонию мобильные телефоны.

В Новомосковске 29-летний бывший сотрудник ФСИН признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.
 
Судом установлено, что с мая 2020 года по июнь 2021 года обвиняемый покупал мобильные телефоны для заключённого и проносил ему их в колонию. За эти действия он получил 112 000 рублей.
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в 400 000 рублей.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:42 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалпроисшествияприговорНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Смените это немедленно!»: туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта
«Смените это немедленно!»: туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.