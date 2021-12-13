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Смерть матери и грудного ребёнка от угарного газа в Богородицке: уголовное дело передано в суд

Смерть матери и грудного ребёнка от угарного газа в Богородицке: уголовное дело передано в суд

Обвиняемый - бывший мастер ООО «Дым Вентстрой».

В Богородицке 58-летний местный житель обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия, обвиняемый выявил повреждение дымового канала в квартире 19 дома № 29 на улице Спортивной, но никому не сообщил об этом. Из-за повреждения при работе газового проточного водонагревателя образовалась обратная тяга, что привело к скоплению в помещении угарного газа.
 
— В результате этого 22 апреля в квартире получили острое отравление угарным газом и скончались 21-летняя женщина и её пятимесячный ребенок, — сообщили Myslo в СУ СКР по Тульской области.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд Тульской области для рассмотрения по существу.
 
Напомним, подобная трагедия случилась 17 марта в Болохово — там от отравления угарным газом умерли три человека. По предварительной информации, семья, проживающая в одной из квартир дома № 9 по улице Советской вместе с бабушкой, не вышла на работу. После этого обеспокоенные коллеги вызвали МЧС, которые обнаружили трупы двух женщин и мужчины. У погибших осталась дочь.

А днем 17 апреля в пос. Тайдаково Ясногорского района в одном из частных домов произошло ЧП — семья из пяти человек отравилась угарным газом. Среди пострадавших — двухлетняя девочка, младенец четырех дней от роду, их родители и дедушка. Все они госпитализированы. Предположительно, причиной происшествия стала неисправность отопительного котла.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:52 +2
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