В Киреевском районе улетели в кювет две легковушки

Фото предоставлены очевидцем происшествия.

С места происшествия доставлены в больницу два человека.

Днем 13 декабря на автодороге от Болохово до пос. Шварцевский произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, неподалеку от Богдановки лежат в кювете две машины и в месте автоаварии наблюдается затруднение движения.

«Произошло столкновение с последующим съездом в кювет автомобилей Renault Sandero и Lada Priora. По предварительной информации транспортные средства следовали в попутном направлении. В больницу доставлены два человека, в данный момент им оказывается медицинская помощь», - подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.