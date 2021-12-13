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В Киреевском районе улетели в кювет две легковушки
Фото предоставлены очевидцем происшествия.

В Киреевском районе улетели в кювет две легковушки

С места происшествия доставлены в больницу два человека.

 
Днем 13 декабря на автодороге от Болохово до пос. Шварцевский произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, неподалеку от Богдановки лежат в кювете две машины и в месте автоаварии наблюдается затруднение движения.
 
«Произошло столкновение с последующим съездом в кювет автомобилей Renault Sandero и Lada Priora. По предварительной информации транспортные средства следовали в попутном направлении. В больницу доставлены два человека, в данный момент им оказывается медицинская помощь», - подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.  
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:30 0
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