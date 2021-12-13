Фото из архива Myslo.
COVID-19: за неделю в Тульской области умерли 78 пациентов от 29 лет
Оперативный штаб обнародовал последние данные на 13 декабря.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю зарегистрировано 1658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрирован 71 081 случай заболевания.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 78 пациентов в возрасте от 29 до 96 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4042 человека.
С 7 по 13 декабря 1545 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 62 569 человек.
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