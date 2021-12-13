COVID-19: за неделю в Тульской области умерли 78 пациентов от 29 лет

Фото из архива Myslo.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю зарегистрировано 1658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрирован 71 081 случай заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 78 пациентов в возрасте от 29 до 96 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4042 человека.