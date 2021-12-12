В Тульской области суточное число госпитализаций в ковидные госпитали за месяц снизилось на 40%

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В ноябре туда ежедневно поступало почти 240 человек, сейчас — 140.

Количество пациентов, госпитализируемых за сутки с COVID-19, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями месячной давности. Об этом сообщает минздрав Тульской области.



Пиковые значения госпитализации были достигнуты в первой неделе ноября — тогда в сутки в инфекционные госпитали региона ежедневно поступало почти 240 человек, сейчас — 140.



Также в сравнении с началом ноября почти на треть снизилась загруженность коечного фонда: на пике заболеваемости в ковидных стационарах было занято более 1900 коек, сейчас — 1362 койки.

- Благодаря своевременно введенным ковидным ограничениям обстановка с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась, число госпитализаций снизилось. Важную роль сыграл рост темпа вакцинации в этот период: на сегодня первым компонентом вакцинировано почти 799 тысяч жителей, ревакцинацию прошли больше 95 тысяч человек, — отметил заместитель министра здравоохранения Михаил Малишевский.

Он добавил, что стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом позволила начать планомерную подготовку системы здравоохранения региона к периоду новогодних праздников, когда традиционно отмечается рост обращений за медицинской помощью.