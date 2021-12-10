На вопросы читателей «Слободы» ответит и.о. прокурора Привокзального района

Столкнулись с проблемой в сфере безопасности дорожного движения? Есть вопросы, касающиеся жилищной сферы? Что делать, если нарушены ваши трудовые права? Как не стать жертвой мошенников?

На эти и другие вопросы ответит и.о. прокурора Привокзального района г. Тулы, советник юстиции Айказ Асканазович Матевосян. Звоните 13 декабря с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90 или задавайте вопросы в комментариях к этой новости.