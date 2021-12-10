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На вопросы читателей «Слободы» ответит и.о. прокурора Привокзального района

На вопросы читателей «Слободы» ответит и.о. прокурора Привокзального района

Прямая линия в редакции состоится 13 декабря.

Столкнулись с проблемой в сфере безопасности дорожного движения? Есть вопросы, касающиеся жилищной сферы? Что делать, если нарушены ваши трудовые права? Как не стать жертвой мошенников? 
 
На эти и другие вопросы ответит и.о. прокурора Привокзального района г. Тулы, советник юстиции Айказ Асканазович Матевосян. 
 
Звоните 13 декабря с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90 или задавайте вопросы в комментариях к этой новости.

 

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