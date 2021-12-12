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Где в Туле невыгодно работать: рейтинг самых низких зарплат
Фото из архива Myslo.

Где в Туле невыгодно работать: рейтинг самых низких зарплат

За основу были взяты данные о средних предлагаемых зарплатах за ноябрь 2021 года.

Служба интернет-рекрутмента HeadHunter по просьбе Myslo проанализировала заработные платы в Туле в ноябре текущего года и выяснили, какие профессии ценятся выше остальных, а какие стали самыми низкооплачиваемыми.

Первые строчки (с самыми большими окладами) заняли программисты, продавцы автомобилей, строители, ключевые руководители и домашний персонал.

За основу были взяты данные о средних предлагаемых зарплатах за ноябрь 2021 года.

Самые низкие показатели – у вакансий для госслужащих, бухгалтеров и соискателей из сферы искусства и развлечений.

Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО, прокомментировала:

— Отметим, что даже в таких сферах встречаются вакансии с довольно высокими предлагаемыми зарплатами, просто не слишком часто. Так, например, в Туле в сфере «Государственные организации» в этом году была открыта вакансия «Bitrix разработчик» с зарплатой 50 000 — 90 000 рублей. А в сфере «Искусство, развлечения и массмедиа» — «Журналист» с зарплатой от 70 000 рублей.

Рейтинг зарплат в Туле по данным hh.ru за ноябрь 2021:

Отрасль специализации

Заработная плата в руб.

Высший менеджмент

49 191

Строительство и недвижимость

48 806

Инсталляция и сервис

48 031

Автомобильный бизнес

46 685

Маркетинг и PR

45 842

Безопасность

44 899

Информационные технологии, интернет и телеком

44 672

Рабочий персонал

44 294

Производство

43 660

Транспорт, логистика

43 232

Наука, образование

43 013

Юристы

42 826

Банки, инвестиции, лизинг

41 346

Административный персонал

41 046

Консультирование

40 621

Продажи

40 268

Закупки

40 150

Добыча сырья

39 647

Медицина, фармацевтика

39 016

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

38 170

Искусство, развлечения, массмедиа

38 149

Страхование

37 188

Государственная служба, некоммерческие организации

31 986

В целом по России рейтинг отличается: самые низкие зарплаты предлагают в сферах «Консультирование» (47 286 рублей) и «Административный персонал» (45 376 рублей).

В Тульской области самые низкие зарплаты в сентябре 2021 года зафиксировали у бухгалтеров — 36 334 рублей, госслужащих — 35 327 рублей и страховых агентов — 36 735 рубля.

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