Где в Туле невыгодно работать: рейтинг самых низких зарплат

Фото из архива Myslo.

За основу были взяты данные о средних предлагаемых зарплатах за ноябрь 2021 года.

Служба интернет-рекрутмента HeadHunter по просьбе Myslo проанализировала заработные платы в Туле в ноябре текущего года и выяснили, какие профессии ценятся выше остальных, а какие стали самыми низкооплачиваемыми.

Первые строчки (с самыми большими окладами) заняли программисты, продавцы автомобилей, строители, ключевые руководители и домашний персонал.

За основу были взяты данные о средних предлагаемых зарплатах за ноябрь 2021 года.

Самые низкие показатели – у вакансий для госслужащих, бухгалтеров и соискателей из сферы искусства и развлечений.

Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО, прокомментировала:

— Отметим, что даже в таких сферах встречаются вакансии с довольно высокими предлагаемыми зарплатами, просто не слишком часто. Так, например, в Туле в сфере «Государственные организации» в этом году была открыта вакансия «Bitrix разработчик» с зарплатой 50 000 — 90 000 рублей. А в сфере «Искусство, развлечения и массмедиа» — «Журналист» с зарплатой от 70 000 рублей.

Рейтинг зарплат в Туле по данным hh.ru за ноябрь 2021:

Отрасль специализации Заработная плата в руб. Высший менеджмент 49 191 Строительство и недвижимость 48 806 Инсталляция и сервис 48 031 Автомобильный бизнес 46 685 Маркетинг и PR 45 842 Безопасность 44 899 Информационные технологии, интернет и телеком 44 672 Рабочий персонал 44 294 Производство 43 660 Транспорт, логистика 43 232 Наука, образование 43 013 Юристы 42 826 Банки, инвестиции, лизинг 41 346 Административный персонал 41 046 Консультирование 40 621 Продажи 40 268 Закупки 40 150 Добыча сырья 39 647 Медицина, фармацевтика 39 016 Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 38 170 Искусство, развлечения, массмедиа 38 149 Страхование 37 188 Государственная служба, некоммерческие организации 31 986

В целом по России рейтинг отличается: самые низкие зарплаты предлагают в сферах «Консультирование» (47 286 рублей) и «Административный персонал» (45 376 рублей).

В Тульской области самые низкие зарплаты в сентябре 2021 года зафиксировали у бухгалтеров — 36 334 рублей, госслужащих — 35 327 рублей и страховых агентов — 36 735 рубля.