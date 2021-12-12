Где в Туле невыгодно работать: рейтинг самых низких зарплат
За основу были взяты данные о средних предлагаемых зарплатах за ноябрь 2021 года.
Служба интернет-рекрутмента HeadHunter по просьбе Myslo проанализировала заработные платы в Туле в ноябре текущего года и выяснили, какие профессии ценятся выше остальных, а какие стали самыми низкооплачиваемыми.
Первые строчки (с самыми большими окладами) заняли программисты, продавцы автомобилей, строители, ключевые руководители и домашний персонал.
За основу были взяты данные о средних предлагаемых зарплатах за ноябрь 2021 года.
Самые низкие показатели – у вакансий для госслужащих, бухгалтеров и соискателей из сферы искусства и развлечений.
Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО, прокомментировала:
— Отметим, что даже в таких сферах встречаются вакансии с довольно высокими предлагаемыми зарплатами, просто не слишком часто. Так, например, в Туле в сфере «Государственные организации» в этом году была открыта вакансия «Bitrix разработчик» с зарплатой 50 000 — 90 000 рублей. А в сфере «Искусство, развлечения и массмедиа» — «Журналист» с зарплатой от 70 000 рублей.
Рейтинг зарплат в Туле по данным hh.ru за ноябрь 2021:
|
Отрасль специализации
|
Заработная плата в руб.
|
Высший менеджмент
|
49 191
|
Строительство и недвижимость
|
48 806
|
Инсталляция и сервис
|
48 031
|
Автомобильный бизнес
|
46 685
|
Маркетинг и PR
|
45 842
|
Безопасность
|
44 899
|
Информационные технологии, интернет и телеком
|
44 672
|
Рабочий персонал
|
44 294
|
Производство
|
43 660
|
Транспорт, логистика
|
43 232
|
Наука, образование
|
43 013
|
Юристы
|
42 826
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
41 346
|
Административный персонал
|
41 046
|
Консультирование
|
40 621
|
Продажи
|
40 268
|
Закупки
|
40 150
|
Добыча сырья
|
39 647
|
Медицина, фармацевтика
|
39 016
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
38 170
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
38 149
|
Страхование
|
37 188
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
31 986
В целом по России рейтинг отличается: самые низкие зарплаты предлагают в сферах «Консультирование» (47 286 рублей) и «Административный персонал» (45 376 рублей).
В Тульской области самые низкие зарплаты в сентябре 2021 года зафиксировали у бухгалтеров — 36 334 рублей, госслужащих — 35 327 рублей и страховых агентов — 36 735 рубля.