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Более 500 туляков подписали петицию с просьбой отменить QR-коды в ресторанах и кафе

Более 500 туляков подписали петицию с просьбой отменить QR-коды в ресторанах и кафе

Документ, адресованный правительству Тульской области, создали представители региональной Ассоциации рестораторов.

На сайте change.org появилась петиция тульских рестораторов, в которой они просят отменить QR-коды для посетителей заведений общественного питания. За сутки её подписали 515 человек.

Авторы сообщают, что после введения этой меры выручка ресторанов и кафе упала более чем на 70%, а персонал заведений массово увольняется:

«Рынок общественного питания в регионе может оказаться отброшенным на десятки лет назад, а восстановление займёт длительное время. Это отрицательно скажется на развитии туризма и городской среды региона, так как общепит является неотъемлемой частью инфраструктуры». 

Предприниматели уточняют, что владельцы помещений ни разу не пошли им на уступки и не снизили цены, переговоры о предоставлении скидок тоже ни к чему не привели. Кроме того, многие корпоративные клиенты аннулируют бронирования на новогодние корпоративы, ссылаясь на отсутствие QR-кодов у сотрудников.

«Наши залы оснащены всем необходимым для безопасной работы, мы соблюдаем все антиковидные рекомендации, персонал прошел вакцинацию в большинстве предприятий на 100%. Отметим, что существенного снижения заболеваемости в области после введения QR-кодов в общепите не произошло», – говорится в петиции.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:10 +1
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