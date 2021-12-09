Более 500 туляков подписали петицию с просьбой отменить QR-коды в ресторанах и кафе

На сайте change.org появилась петиция тульских рестораторов, в которой они просят отменить QR-коды для посетителей заведений общественного питания. За сутки её подписали 515 человек.

Авторы сообщают, что после введения этой меры выручка ресторанов и кафе упала более чем на 70%, а персонал заведений массово увольняется:

«Рынок общественного питания в регионе может оказаться отброшенным на десятки лет назад, а восстановление займёт длительное время. Это отрицательно скажется на развитии туризма и городской среды региона, так как общепит является неотъемлемой частью инфраструктуры».

Предприниматели уточняют, что владельцы помещений ни разу не пошли им на уступки и не снизили цены, переговоры о предоставлении скидок тоже ни к чему не привели. Кроме того, многие корпоративные клиенты аннулируют бронирования на новогодние корпоративы, ссылаясь на отсутствие QR-кодов у сотрудников.

«Наши залы оснащены всем необходимым для безопасной работы, мы соблюдаем все антиковидные рекомендации, персонал прошел вакцинацию в большинстве предприятий на 100%. Отметим, что существенного снижения заболеваемости в области после введения QR-кодов в общепите не произошло», – говорится в петиции.