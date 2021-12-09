В Тульской области пропали без вести мать и ребенок

Последний раз их видели почти месяц назад. Если видели их — срочно звоните в полицию.

Полиция и волонтеры Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Тульской области ищут пропавших без вести жителей Донского Кулакову Наталью Юрьевну (1991 г. р.) и Шилова Дмитрия (2010 г. р.). Известно, что последний раз маму и ребенка видели 12 ноября этого года.

Приметы Шилова Дмитрия:

Рост: 160 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: карие

Волосы: темно-русые

Был одет: предположительно темно-синяя куртка, вязаный жилет, бордовая рубашка.

Приметы Кулаковой Натальи Юрьевны:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Волосы: тёмно-русые

Была одета: предположительно розовая куртка.