В Тульской области пропали без вести мать и ребенок
Последний раз их видели почти месяц назад. Если видели их — срочно звоните в полицию.
Полиция и волонтеры Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Тульской области ищут пропавших без вести жителей Донского Кулакову Наталью Юрьевну (1991 г. р.) и Шилова Дмитрия (2010 г. р.). Известно, что последний раз маму и ребенка видели 12 ноября этого года.
Приметы Шилова Дмитрия:
Рост: 160 см.
Телосложение: полное
Цвет глаз: карие
Волосы: темно-русые
Был одет: предположительно темно-синяя куртка, вязаный жилет, бордовая рубашка.
Приметы Кулаковой Натальи Юрьевны:
Рост: 165 см.
Телосложение: нормальное
Волосы: тёмно-русые
Была одета: предположительно розовая куртка.
Видели пропавших? Звоните по телефонам: 8 (800) 700−54−52, 02 или 112.