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Туляки могут стать волшебниками для особенных детей
Фото: vk.com/prazdnikdetyam_tula

Туляки могут стать волшебниками для особенных детей

В областной столице проводится благотворительная акция.

Цель проекта «Необыкновенный Новый год. Стать Волшебником легко!» — сделать мир «особого» ребенка и его родителей немного радостнее и поддержать детей с особенностями в развитии. Акция проводится общественной организацией поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе» при содействии правительства Тульской области.

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа, где можно подать заявку на участие в проекте. Это могут сделать как родители детей-инвалидов, которые нуждаются в новогоднем волшебстве, так и любой житель Тульской области, желающий стать добрым волшебником.

По правилам акции волшебник может выбрать одного ребенка и поздравить его лично на праздничном мероприятии, принести подарок домой или отправить по почте.

Подробности можно узнать у Татьяны Вербицкой по телефону

8 (953) 421−94−03.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 −1
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