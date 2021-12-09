Туляки могут стать волшебниками для особенных детей

Фото: vk.com/prazdnikdetyam_tula

Цель проекта «Необыкновенный Новый год. Стать Волшебником легко!» — сделать мир «особого» ребенка и его родителей немного радостнее и поддержать детей с особенностями в развитии. Акция проводится общественной организацией поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе» при содействии правительства Тульской области.

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа, где можно подать заявку на участие в проекте. Это могут сделать как родители детей-инвалидов, которые нуждаются в новогоднем волшебстве, так и любой житель Тульской области, желающий стать добрым волшебником.

По правилам акции волшебник может выбрать одного ребенка и поздравить его лично на праздничном мероприятии, принести подарок домой или отправить по почте.