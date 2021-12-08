Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 237 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 237 случаев коронавируса, 225 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 69 900 жителей региона, 61 477 вылечились, 3986 умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:42, 86 1375 -3
6 декабря, в 13:34, 84 2968 -6
6 декабря, в 12:45, 38 1112 0
6 декабря, в 11:44, 8 1435 -4
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