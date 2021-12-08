Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 237 случаев заболевания и 11 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 237 случаев коронавируса, 225 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 69 900 жителей региона, 61 477 вылечились, 3986 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая: