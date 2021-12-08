В Туле в ДТП на ул. Киреевской пострадал 19-летний водитель грузовика

7 декабря в 11.25 в Туле на улице Киреевской 19-летний водитель автомобиля ГАЗ-27471, по предварительной информации, выехал на встречку и врезался в самосвал Volvo.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель грузовика. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается из-за нарушения Правил дорожного движения: выезда на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдения дистанции, вождения в утомленном состоянии и др. ГИБДД призывает водителей соблюдать скоростной режим и не переоценивать свои возможности.