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В Туле в ДТП на ул. Киреевской пострадал 19-летний водитель грузовика
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в ДТП на ул. Киреевской пострадал 19-летний водитель грузовика

Автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в самосвал Volvo.

7 декабря в 11.25 в Туле на улице Киреевской 19-летний водитель автомобиля ГАЗ-27471, по предварительной информации, выехал на встречку и врезался в самосвал Volvo.
 
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель грузовика. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.
 
Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается из-за нарушения Правил дорожного движения: выезда на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдения дистанции, вождения в утомленном состоянии и др. ГИБДД призывает водителей соблюдать скоростной режим и не переоценивать свои возможности.
 
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