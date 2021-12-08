Паблик правительства Тульской области стал лучшим в РФ

Учредитель премии — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.

В Москве состоялась 18-я церемония вручения ежегодной Национальной премии лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премия Рунета».

На конкурсе были представлены девять основных и четыре специальные номинации, отдельные награды получили победители народного голосования.

В номинации «Открытые коммуникации» правительство Тульской области получило статуэтку за лучший официальный паблик региона. Награду получил руководитель Центра управления регионом Тульской области Артем Ткаченко.