Названы кандидаты на пост ректора ТулГУ
Выборы состоятся 21 декабря.
7 декабря в ТулГУ прошло заседание Ученого совета университета, посвященное организации процедуры выборов ректора. Об этом сообщается на сайте вуза.
Определена дата проведения конференции работников и обучающихся по выборам ректора университета — 21 декабря.
В списке кандидатов на должность ректора ТулГУ, прошедших аттестацию Министерства науки и высшего образования РФ, — Олег Кравченко, и.о. ректора ТулГУ с 8 апреля 2021 года, и Владислав Котов, проректор по учебной работе и цифровизации.
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