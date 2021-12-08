новости
новости
Регистрация
Названы кандидаты на пост ректора ТулГУ

Названы кандидаты на пост ректора ТулГУ

Выборы состоятся 21 декабря.

7 декабря в ТулГУ прошло заседание Ученого совета университета, посвященное организации процедуры выборов ректора. Об этом сообщается на сайте вуза.

Определена дата проведения конференции работников и обучающихся по выборам ректора университета — 21 декабря.
 
В списке кандидатов на должность ректора ТулГУ, прошедших аттестацию Министерства науки и высшего образования РФ, — Олег Кравченко, и.о. ректора ТулГУ с 8 апреля 2021 года, и Владислав Котов, проректор по учебной работе и цифровизации.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:40 −2
Другие статьи по темам
Люди
Олег КравченкоВладислав Котов
Место
Тула
Прочее
ТулГУректор ТулГУ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина
Паблик правительства Тульской области стал лучшим в РФ
Паблик правительства Тульской области стал лучшим в РФ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.