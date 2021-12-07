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Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж
В статье использованы фото прокуратуры города Тулы. Фотогалерея Дмитрия Дзюбина.

Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж

В ночь на 7 декабря в Туле всю ночь шел снег.

Утром он стал причиной крупных пробок в городе. По данным синоптиков тульского гидрометцентра, за ночь в городе выпало 24% от месячной нормы осадков.

И снег все еще идет! По информации сервиса Яндекс. Погода, снег будет идти весь день. Однако к вечеру он превратится в дождь со снегом.

Утром на совещании глава города отметил, что темпы уборки городских улиц недостаточны и поручил активизировать эту работу. Чиновники возразили, что спецтехника вышла на уборку в двенадцать ночи. И уборка продолжается: задействованы 132 единицы техники «Спецавтохозяйства» и 190 рабочих. Магистральные улицы расчищают 7 колонн техники.
 
Однако и прокуратура города Тулы считает, что городские коммунальные службы «проморгали» снегопад и работают неудовлетворительно. Вот что пишет надзорный орган в своем телеграм-канале:

«Прокуратурой города Тулы организована проверка в связи с обильным выпадением осадков и ненадлежащей работой коммунальных служб города Тулы.

Это существенно затруднило движение пешеходов и транспортных средств на всей территории города. Организована проверка соблюдения законодательства администрацией города Тулы, хозяйствующими субъектами и управляющими компаниями. Вопрос своевременной уборки территории МО г. Тула поставлен на контроль».

Зима, как обычно, наступила внезапно.

Галерея
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Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 14
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 15
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Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 34
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Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 36
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 37
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Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 39
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 40
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 41
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 42
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 43
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 44
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 45
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 46
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 47
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 48
Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж, Фото: 49
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:50 +6
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