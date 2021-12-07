Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж
В ночь на 7 декабря в Туле всю ночь шел снег.
Утром он стал причиной крупных пробок в городе. По данным синоптиков тульского гидрометцентра, за ночь в городе выпало 24% от месячной нормы осадков.
И снег все еще идет! По информации сервиса Яндекс. Погода, снег будет идти весь день. Однако к вечеру он превратится в дождь со снегом.
«Прокуратурой города Тулы организована проверка в связи с обильным выпадением осадков и ненадлежащей работой коммунальных служб города Тулы.
Это существенно затруднило движение пешеходов и транспортных средств на всей территории города. Организована проверка соблюдения законодательства администрацией города Тулы, хозяйствующими субъектами и управляющими компаниями. Вопрос своевременной уборки территории МО г. Тула поставлен на контроль».
Зима, как обычно, наступила внезапно.