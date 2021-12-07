Тулу накрыл снегопад: фоторепортаж

В статье использованы фото прокуратуры города Тулы. Фотогалерея Дмитрия Дзюбина.

В ночь на 7 декабря в Туле всю ночь шел снег.

Утром он стал причиной крупных пробок в городе. По данным синоптиков тульского гидрометцентра, за ночь в городе выпало 24% от месячной нормы осадков.

И снег все еще идет! По информации сервиса Яндекс. Погода, снег будет идти весь день. Однако к вечеру он превратится в дождь со снегом.

Утром на совещании глава города отметил, что темпы уборки городских улиц недостаточны и поручил активизировать эту работу. Чиновники возразили, что спецтехника вышла на уборку в двенадцать ночи. И уборка продолжается: задействованы 132 единицы техники «Спецавтохозяйства» и 190 рабочих. Магистральные улицы расчищают 7 колонн техники.

Однако и прокуратура города Тулы считает, что городские коммунальные службы «проморгали» снегопад и работают неудовлетворительно. Вот что пишет надзорный орган в своем телеграм-канале:

«Прокуратурой города Тулы организована проверка в связи с обильным выпадением осадков и ненадлежащей работой коммунальных служб города Тулы.

Это существенно затруднило движение пешеходов и транспортных средств на всей территории города. Организована проверка соблюдения законодательства администрацией города Тулы, хозяйствующими субъектами и управляющими компаниями. Вопрос своевременной уборки территории МО г. Тула поставлен на контроль».

Зима, как обычно, наступила внезапно.