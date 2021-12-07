В Туле «Ока» вылетела в лоб внедорожнику: погиб водитель

На улице Доктора Гумилевской в Туле произошло ДТП с участием внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и малолитражки «Ока».

Внедорожник следовал по направлению к Криволучью, а «Ока» — в сторону Тулачермета. По словам 61-летнего водителя Toyota, «Оку» занесло, и она вылетела ему прямо в лоб. Он пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось.

Водитель «Оки», мужчина 1985 года рождения, погиб на месте.

UPD 13.00, добавлен официальный комментарий ГИБДД:

- 7.12.21 года в 10.50 на улице Доктора Гумилевской города Тулы произошло ДТП. По предварительной информации мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Сеаз» ["Ока"] не справился с управлением транспортного средства, осуществил выезд на полосу встречного движения в результате чего произошло столкновение в автомашиной «Тойота ленд Крузер» под управлением мужчины 1960 года рождения. Водитель «Сеаз» от полученных травм скончался на месте.