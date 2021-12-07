ВТБ Мои Инвестиции стали лидерами по обороту торгов на первой утренней сессии

«Введение утренней торговой сессии для нас стало важным событием, так как она очень удобна для наших клиентов из Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Их доля от общей клиентской базы ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время составляет порядка 23% и, мы уверены, она будет расти. Мы стремимся предоставить нашим клиентам все доступные на данный момент возможности для инвестирования для того, чтобы работа с приложением ВТБ Мои Инвестиции была максимально удобной. Радует, что пользователи приложения тоже следят за нашими нововведениями, о чем свидетельствует самый высокий объем торгов на утренней сессии в день запуска», — сказал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается более 1 миллиона сделок, обороты по которым — более 100 миллиарда рублей в день.

С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа за счет внедрения утренней торговой сессии. Теперь торги проводятся 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 по московскому времени.