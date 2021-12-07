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ВТБ Мои Инвестиции стали лидерами по обороту торгов на первой утренней сессии

ВТБ Мои Инвестиции стали лидерами по обороту торгов на первой утренней сессии

Общий объем торгов Московской биржи 6 декабря через инвестиционную платформу ВТБ с 6:50 до 9:50 по московскому времени составил 1,2 млрд рублей.

«Введение утренней торговой сессии для нас стало важным событием, так как она очень удобна для наших клиентов из Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Их доля от общей клиентской базы ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время составляет порядка 23% и, мы уверены, она будет расти. Мы стремимся предоставить нашим клиентам все доступные на данный момент возможности для инвестирования для того, чтобы работа с приложением ВТБ Мои Инвестиции была максимально удобной. Радует, что пользователи приложения тоже следят за нашими нововведениями, о чем свидетельствует самый высокий объем торгов на утренней сессии в день запуска», — сказал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается более 1 миллиона сделок, обороты по которым — более 100 миллиарда рублей в день.

С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа за счет внедрения утренней торговой сессии. Теперь торги проводятся 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 по московскому времени.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:00
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