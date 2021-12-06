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В Тульской области пьяный на легковушке влетел в КамАЗ
Фото: instagram.com/4p.tula

В Тульской области пьяный на легковушке влетел в КамАЗ

Несмотря на серьезные повреждения авто, в ДТП обошлось без пострадавших.

В ночь на 5 декабря в Тёпло-Огарёвском районе произошло ДТП. Неподалеку от деревни Плёсы водитель автомобиля Chery не успел вовремя отреагировать на припаркованный КамАЗ и врезался в заднюю часть грузовика.

«В момент ДТП за рулем легкового автомобиля был 31-летний водитель. У него установлено алкогольное опьянение», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:01 0
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Тульская областьТепло-Огаревский район

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