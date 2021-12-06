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В Туле временно не работает налоговая на ул. Тургеневской
Фото: Яндекс.Карты.

В Туле временно не работает налоговая на ул. Тургеневской

Из-за ремонта операционного зала.

В Туле временно закрыли налоговую, расположенную на ул. Тургеневской, 66. Как сообщает УФНС по Тульской области, это связано с ремонтом операционного зала.

Прием налогоплательщиков временно не ведется.

Обратиться можно в другие отделения по следующим адресам:

  • ул. Калинина, 3;
  • Красноармейский проспект, 48, к.2;
  • ул. Смидович, 20-б;
  • п. Ленинский, ул. Терешковой, 4.

Ведомство отмечает, что модернизацию операционного зала проводят для повышения качества обслуживания налогоплательщиков.

Подробную информацию о работе налоговых отделений можно посмотреть на сайте ФНС России.
 

Налоговая напоминает, что большинство вопросов можно решить с помощью «Личных кабинетов налогоплательщиков» или интернет — сервисов. Записаться на прием в отделение можно через сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:20 +1
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