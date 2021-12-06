Юная легкоатлетка из Болохово завоевала серебро на международных стартах

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Белоруссии в городе Брест со 2 по 4 декабря прошли международные детско-юношеские соревнования по легкой атлетике памяти генерала Карбышева.

В связи с ограничениями некоторые страны, традиционно приезжающие на эти старты, не приняли в них участия. Молодые спортсмены до 16 лет представляли Белоруссию, Украину, Молдавию, Польшу и Россию.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, в возрастной категории 2007−2008 г. р. юная спортсменка из Болохово Диана Мишина в последней, шестой попытке, прыгнула в длину на 5 м 15 см, всего два сантиметра уступив победительнице.

Подготовил серебряную медалистку тренер Сергей Дагаев.