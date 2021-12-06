Жуткая смерть в богородицком лесу: уголовное дело направлено в Тульский областной суд

1 июля прошлого года в ходе совместного времяпрепровождения одна из местных жительниц пожаловалась двум своим знакомым на Дмитрия Ф., который якобы чем-то ее обидел. Троица решила проучить Дмитрия, разыскала его и привезла «разбираться» в лес . К слову, в тот день у потерпевшего был день рождения.

Дмитрия привязали к дереву пищевой пленкой, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. По неофициальной информации, жертву обещали отпустить, но потом «мстители», употребив то ли алкоголь, то ли наркотики, уехали, бросив Дмитрия Ф. привязанным к дереву.

Спустя некоторое время один из мужчин решил освободить пленника, вернулся на место и к своему ужасу обнаружил, что Дмитрий мертв. Причиной смерти стала асфиксия. Мужчина оставил тело в лесу, и троица затаилась. Правда, чуть позже они были задержаны и арестованы.

Ранее им вменялось незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас же, сообщает областная прокуратура, им инкриминируется более тяжкая статья — «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Уголовное дело, которое расследователи следователи СУ СКР по Тульской области, направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.