новости
новости
Регистрация
Жуткая смерть в богородицком лесу: уголовное дело направлено в Тульский областной суд
фото: соцсети

Жуткая смерть в богородицком лесу: уголовное дело направлено в Тульский областной суд

Напомним, 8 июля 2020 года был обнаружен привязанный к дереву труп местного 32-летнего жителя.

1 июля прошлого года в ходе совместного времяпрепровождения одна из местных жительниц пожаловалась двум своим знакомым на Дмитрия Ф., который якобы чем-то ее обидел. Троица решила проучить Дмитрия, разыскала его и привезла «разбираться» в лес. К слову, в тот день у потерпевшего был день рождения.
 
Дмитрия привязали к дереву пищевой пленкой, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. По неофициальной информации, жертву обещали отпустить, но потом «мстители», употребив то ли алкоголь, то ли наркотики, уехали, бросив Дмитрия Ф. привязанным к дереву.
 
Спустя некоторое время один из мужчин решил освободить пленника, вернулся на место и к своему ужасу обнаружил, что Дмитрий мертв. Причиной смерти стала асфиксия. Мужчина оставил тело в лесу, и троица затаилась. Правда, чуть позже они были задержаны и арестованы.
 
Ранее им вменялось незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас же, сообщает областная прокуратура, им инкриминируется более тяжкая статья — «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
 
Уголовное дело, которое расследователи следователи СУ СКР по Тульской области, направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.
 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:00 +3
Другие статьи по темам
Прочее
Богородицктруп в лесупроисшествияуголовное делокриминал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков предупредили о гололедице и мокром снеге
Туляков предупредили о гололедице и мокром снеге
В России выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»
В России выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.