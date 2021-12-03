Тульское предприятие – один из лидеров по производству продукции для магистральных газопроводов

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» предприятие «Мехмаш» стало одним из лидеров в стране по производству продукции для магистральных газопроводов.

Компания вошла в нацпроект одной из первых — в апреле 2019 года. А с июля совместно с экспертами Фонда развития промышленности Тульской области начала реализацию мероприятий по повышению производительности труда в производстве.

Пилотный проект на потоке производства шаровых кранов помог добиться высоких результатов за счет оптимизации схемы движения продукции на сборочном участке, стандартизации процессов сборки, внедрения оперативного контроля качества, быстрых переналадок, реорганизации раздельного хранения оснастки, инструмента, приспособлений. Выработка на потоке за 6 месяцев выросла на 20%, а объем запасов незавершенного производства снизился на 31%. Уменьшились сроки исполнения заказов. Оптимизация пилотного потока помогла заложить основу для формирования устойчивой производственной системы, способной противостоять влиянию внешних факторов и повысить конкурентное преимущество.

Компания продолжает тиражировать и масштабировать лучшие практики. Снижение процента брака и объемов незавершенного производства, повышение оборачиваемости запасов привели к росту производственных возможностей компании.

«Понимая значимость развития культуры производства, предприятия-участники нацпроекта не останавливаются на достигнутых в пилотном потоке результатах. Они продолжают создавать новые высокопроизводственные рабочие места, повышать эффективность процессов, а их продукция успешно представляет регион, в том числе на зарубежных рынках», — отметил директор Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.