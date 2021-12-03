В Алексине «шестерка» снесла бетонный столб: за рулем авто был 14-летний подросток

Напомним, 30 ноября на ул. Смирнова в Алексине ВАЗ-21061 повалил фонарный столб. По словам местных жителей, в автомобиле находились четыре человека, все они сбежали до приезда полиции.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД выяснили, что в момент ДТП за рулем находился подросток 2007 года рождения. Он не достиг возраста привлечения к ответственности, поэтому информацию о происшествии передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам ПДН.

«В отношении мамы несовершеннолетнего водителя составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.