В новомосковской исправительной колонии возобновят длительные свидания

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Краткосрочные свидания по-прежнему возможны только в средствах индивидуальной защиты.

С 3 декабря 2021 года возобновят предоставление длительных свиданий в ФКУ ИК-6 (г. Новомосковск). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Краткосрочные свидания предоставляются в помещениях, оборудованных защитными стеклами. Участники должны использовать средства индивидуальной защиты: маски, бахилы, перчатки.

Об отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте регионального УФСИН.