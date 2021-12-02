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В новомосковской исправительной колонии возобновят длительные свидания
Фото: 71.fsin.gov.ru

В новомосковской исправительной колонии возобновят длительные свидания

Краткосрочные свидания по-прежнему возможны только в средствах индивидуальной защиты.

С 3 декабря 2021 года возобновят предоставление длительных свиданий в ФКУ ИК-6 (г. Новомосковск). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
 
Краткосрочные свидания предоставляются в помещениях, оборудованных защитными стеклами. Участники должны использовать средства индивидуальной защиты: маски, бахилы, перчатки.
 
Об отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте регионального УФСИН.
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:29 0
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