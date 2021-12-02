Фото: 71.fsin.gov.ru
В новомосковской исправительной колонии возобновят длительные свидания
Краткосрочные свидания по-прежнему возможны только в средствах индивидуальной защиты.
С 3 декабря 2021 года возобновят предоставление длительных свиданий в ФКУ ИК-6 (г. Новомосковск). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
Краткосрочные свидания предоставляются в помещениях, оборудованных защитными стеклами. Участники должны использовать средства индивидуальной защиты: маски, бахилы, перчатки.
Об отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте регионального УФСИН.
сегодня, в 11:32, 14 698 0
вчера, в 11:39, 20 1451 -4
вчера, в 10:55, 34 1958 -5
30 ноября, в 20:39, 193 3170 -15
Другие статьи по темам
Событие