Незрячих и слабовидящих туляков приглашают на экскурсии в Ясную Поляну
3 и 4 декабря в музее будут организованы адаптированные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вход бесплатный.
3 декабря в 10.30 и 13.30 в усадьбе «Ясная Поляна» для незрячих и слабовидящих посетителей организуют адаптированные экскурсии по мемориальному Дому
В 15.00 в ДК «Ясная Поляна» откроется выставка «Гений места». На ней будут представлены творческие работы представителей общественной организации Тульского Регионального Общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой»: живопись, фотография, пластика, батик.
4 декабря гостей ждут на экскурсии в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» на ул. Металлистов. На первом этаже комплекса будет работать интерактивная выставка «Мой адрес всегда: Тула», рассказывающая о жизни города в эпоху Льва Толстого. Начало экскурсий в 12.30, 14.30, 16.30.
На втором этаже пройдут экскурсии по выставке «Возвращенные имена», приуроченной к 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой и 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков.
В экспозиции — подлинные предметы из обоза штаба 50-й армии Брянского фронта, найденные поисковым отрядом «Славный» на территории Арсеньевского района Тульской области. Посетители смогут взять в руки муляжи оружия, касок, предметов военного быта и при желании сфотографироваться с ними.
Начало экскурсий — в 11.30, 13.30, 15.30. Предварительная запись по тел.
Вход на мероприятия свободный при наличии соответствующих документов.