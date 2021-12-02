Незрячих и слабовидящих туляков приглашают на экскурсии в Ясную Поляну

3 и 4 декабря в музее будут организованы адаптированные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вход бесплатный.

3 декабря в 10.30 и 13.30 в усадьбе «Ясная Поляна» для незрячих и слабовидящих посетителей организуют адаптированные экскурсии по мемориальному Дому Л. Н. Толстого . Во время экскурсий будут использоваться тактильные модели экспонатов и тифлокомментарии. Предварительная запись по тел. +7 (48751) 76−0-59.



В 15.00 в ДК «Ясная Поляна» откроется выставка «Гений места». На ней будут представлены творческие работы представителей общественной организации Тульского Регионального Общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой»: живопись, фотография, пластика, батик.

4 декабря гостей ждут на экскурсии в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» на ул. Металлистов. На первом этаже комплекса будет работать интерактивная выставка «Мой адрес всегда: Тула», рассказывающая о жизни города в эпоху Льва Толстого. Начало экскурсий в 12.30, 14.30, 16.30.



На втором этаже пройдут экскурсии по выставке «Возвращенные имена», приуроченной к 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой и 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков.

В экспозиции — подлинные предметы из обоза штаба 50-й армии Брянского фронта, найденные поисковым отрядом «Славный» на территории Арсеньевского района Тульской области. Посетители смогут взять в руки муляжи оружия, касок, предметов военного быта и при желании сфотографироваться с ними.