Звездочка, злюка и любитель стиральных машин: туляки поделились фотографиями забавных питомцев
Накануне отмечался Всемирный день домашних животных. Мы попросили читателей показать своих питомцев.
Читатели Myslo откликнулись на нашу просьбу и прислали в редакцию фотографии своих питомцев. Самая милая фотоподборка на сегодня!
У Марии Коротковой живут Чика и Чапа:
Это Тимошка Татьяны Жуковой:
Упитанный Себастьян Веры Котовой:
Белоснежные Кузьма и Мурзик Светланы Беловой:
У Натальи Харитоновой живет парочка кошачьих - Кузя и Фрося:
Кошка-злюка Плюша:
Четвероногий друг Дениса Щербака - красавец Блэкки:
Хмурый Кузя Елены Петровой:
Нацуки - мопс Надежды Неклюдовой.
"Мой кот Мартин всегда спит, как зайчик", - говорит Виктория:
Милашки Полли и Якс живут у Людмилы:
Крошка Рэйчик у Марии Артемовой:
Деловой Тедди:
Питомцы Елены Лубягиной:
Фунтик Елены Маликовой:
Мишель и Тесса Софьи Шатровой:
- Наш незаменимый помощник, охранник. Чуткий, весёлый, дружелюбный. Гиперактивный, прыгает как мячик, наравне с человеческим ростом. Выходить к нему приходится в защитной экипировке, иначе от восторга ощутимо расцарапать может, - говорит о своей собаке Татьяна Бударина. Знакомьтесь, это Дружок!
Максим Доронин поделился рассказом о своей кошке Соне:
- У нее была сложная судьба. Её мама, уже беременная, попала в приют, где дала жизнь пятерым дивным котятам. Шло время, из приюта по одному забрали братиков и сестричек Сони, её маму, а вот сама Сонечка осталась там, никому ненужная, на целых 3 года. В марте 2020 года наши пути пересеклись и не смогли разойтись вновь. Те ласка и любовь, которыми она согревает мое сердце, бесценный дар. Друзья, не бойтесь брать животных из приюта. Они подарят вам море любви и привязанности, а вы спасёте чью-то бесценную жизнь!
- Жирен, красив и всеяден, любимец ветеринаров, - так описала своего кота Кристина Конышева.
Голубоглазый Семен обитает у нашей читательницы Наталии:
Друзья, ждем фотографии ваших животных в комментариях! Делитесь!