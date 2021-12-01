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Звездочка, злюка и любитель стиральных машин: туляки поделились фотографиями забавных питомцев
Фото наших читателей.

Звездочка, злюка и любитель стиральных машин: туляки поделились фотографиями забавных питомцев

Накануне отмечался Всемирный день домашних животных. Мы попросили читателей показать своих питомцев.

Читатели Myslo откликнулись на нашу просьбу и прислали в редакцию фотографии своих питомцев. Самая милая фотоподборка на сегодня!

У Марии Коротковой живут Чика и Чапа:

Это Тимошка Татьяны Жуковой:

Упитанный Себастьян Веры Котовой:

Белоснежные Кузьма и Мурзик Светланы Беловой:

У Натальи Харитоновой живет парочка кошачьих - Кузя и Фрося:

Кошка-злюка Плюша:

 

Четвероногий друг Дениса Щербака - красавец Блэкки:

Хмурый Кузя Елены Петровой:

Нацуки - мопс Надежды Неклюдовой.

"Мой кот Мартин всегда спит, как зайчик", - говорит Виктория:

Милашки Полли и Якс живут у Людмилы:

Крошка Рэйчик у Марии Артемовой:

Деловой Тедди:

Питомцы Елены Лубягиной:

Фунтик Елены Маликовой:

Мишель и Тесса Софьи Шатровой:

- Наш незаменимый помощник, охранник. Чуткий, весёлый, дружелюбный. Гиперактивный, прыгает как мячик, наравне с человеческим ростом. Выходить к нему приходится в защитной экипировке, иначе от восторга ощутимо расцарапать может, - говорит о своей собаке Татьяна Бударина. Знакомьтесь, это Дружок!

Максим Доронин поделился рассказом о своей кошке Соне:

- У нее была сложная судьба. Её мама, уже беременная, попала в приют, где дала жизнь пятерым дивным котятам. Шло время, из приюта по одному забрали братиков и сестричек Сони, её маму, а вот сама Сонечка осталась там, никому ненужная, на целых 3 года. В марте 2020 года наши пути пересеклись и не смогли разойтись вновь. Те ласка и любовь, которыми она согревает мое сердце, бесценный дар. Друзья, не бойтесь брать животных из приюта. Они подарят вам море любви и привязанности, а вы спасёте чью-то бесценную жизнь!

- Жирен, красив и всеяден, любимец ветеринаров, - так описала своего кота Кристина Конышева.

Голубоглазый Семен обитает у нашей читательницы Наталии:

- Моя звёздочка Бупси. Ей 10 месяцев. Когда я была беременная, завела себе друга. Это очень преданное животное, моя семья, - рассказывает Даша.
 
 
Это Филимон - любитель стиральных машин!
 
 
Кстати, у журналистов Myslo тоже есть домашние животные. Это Джек Артема Жильцова:
 
 
Феликс Татьяны Алексеевой:
 
 
Бося Юли Александровой:
 
 
Тёма Юлии Королевой:
 
 
 

Друзья, ждем фотографии ваших животных в комментариях! Делитесь! 

 

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