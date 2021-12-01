Как в тюрьме: жительница Новомосковска возмущена состоянием палат в детской больнице

Фото: instagram.com/tula71.ru/

Туалет отгорожен от кровати шторкой, а в помещении нет даже элементарной розетки.

В Instagram-сообществе tula71.ru опубликован пост, размещенный жительницей Новомосковска в одной из тематических групп.

«У моего ребёнка (2,5 года) обнаружили пневмонию и нас положили в больницу. Положили в отдельный бокс, т. к. в нашем саду есть дети, больные ветрянкой и мы контактировали с ними. Условия нахождения в палате — просто ужас. Старые кровати, туалет и ванна, которые отгорожены от обеденного стола простой шторкой.

Это полбеды, отбывать (по-другому не назовёшь это) лечение ради здоровья ребёнка можно и в таких условиях. Но тут к нам в отдельный бокс подселяют паренька-второклассника. То есть ходить в туалет/ванну мы должны, отгораживаясь шторкой. Простите, это вообще как?! Что это за условия такие? Нет ни микроволновки, ни розетки, даже в туалет нормально сходить невозможно.

Это что за испытание на прочность? Как администрация может допускать, чтобы дети лечились в таких условиях, как в тюрьме?! Просто позор! Несмотря на это, хотелось бы отметить персонал — на редкость приветливый и доброжелательный».

В комментариях к посту размещён ответ от имени официального Instagram-аккаунта правительства Тульской области:

«Ребёнок получает лечение в условиях мельцеровского бокса — специального помещения для госпитализации и лечения пациентов с инфекцией. Бокс состоит из палаты, собственного санузла и шлюза для входа персонала и обеспечивает надежную изоляцию поступающих в стационар. В палатах, где проходят лечение дети, электрические розетки не предусмотрены. Детское инфекционное отделение Новомосковской ГКБ включено в план первоочередных работ по капитальному ремонту».