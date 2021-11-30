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В Ефремове ребенок попал под машину, за рулём которой не было водителя
фото: УГИБДД России по Тульской области

В Ефремове ребенок попал под машину, за рулём которой не было водителя

9-летний мальчик получил различные травмы.

Вчера, 29 ноября, на улице Строителей в Ефремове произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
В 07.45 38-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron совершил наезд на 9-летнего ребенка: мужчина оставил машину, не приняв необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства. В результате транспортное средство наехало на 9-летнего пешехода.
 
Ребёнок получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен.
 
 
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