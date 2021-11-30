В Ефремове ребенок попал под машину, за рулём которой не было водителя

фото: УГИБДД России по Тульской области

Вчера, 29 ноября, на улице Строителей в Ефремове произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 07.45 38-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron совершил наезд на 9-летнего ребенка: мужчина оставил машину, не приняв необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства. В результате транспортное средство наехало на 9-летнего пешехода.

Ребёнок получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен.