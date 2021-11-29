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В Туле пройдёт второй этап викторины для вакцинированных: публикуем полный список призов

В Туле пройдёт второй этап викторины для вакцинированных: публикуем полный список призов

Самому удачливому достанется однокомнатная квартира.

Стал известен список призов, который будет разыгран во втором этапе викторины для вакцинированных туляков «Иммунитет+». Розыгрыш состоится в среду, 1 декабря, в 18.30, в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР».

Жители региона, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут выиграть три сертификата на приобретение бытовой техники, трое смарт-часов, телевизор, два смартфона и однокомнатную квартиру.

Победители будут выбраны генератором случайных чисел. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно здесь.

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Тульская область
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