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Банк России: туляки занимают «до зарплаты» 16 500 рублей
Изображение Maria_Domnina с сайта Pixabay

Банк России: туляки занимают «до зарплаты» 16 500 рублей

С января по сентябрь жители региона взяли почти 1500 займов в микрофинансовых организациях.

Предприниматели Тульской области с января по июнь 2021 года получили от микрофинансовых организаций займы на общую сумму 211 млн рублей. Всего компании заключили 86 договоров.

Средняя сумма займа для индивидуальных предпринимателей — 2,2 млн рублей, для юридических лиц — почти 3 млн рублей. Кредитный портфель тульского бизнеса в микрофинансовых организациях за год вырос на 15% - до 701 млн рублей.

— Некоторые МФО организации специализируются на ссудах для предпринимателей по льготным ставкам. И такие займы иногда оказываются даже выгоднее, чем в банках, — пояснил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Что касается микрозаймов для граждан, туляки оформили в январе-сентябре этого года почти 1500 договоров кредитования в МФО на общую сумму 23,3 млн рублей. Средняя сумма такого займа была в пределах 16 500 рублей.

Проверить, является ли МФО легальным участником финансового рынка, можно на сайте Банка России в Справочнике участников финансового рынка. Распознать потенциального нелегала поможет Список финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности.

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