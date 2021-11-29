Врач тульской больницы получил штраф за нарушение санитарных норм

Изображение succo с сайта Pixabay

В терапевтическом отделении не были разделены потоки пациентов, а уборка помещений проводилась ненадлежащим образом.

Советский районный суд Тулы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении и. о. заведующего терапевтическим отделением городской больницы № 7. Врачу вменялось нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в терапевтическом отделении не были разделены приемы соматических больных и пациентов с симптомами COVID – 19. В кабинетах не проводилось обеззараживание воздуха, у сотрудников больницы не измерялась температура.

Кроме того, были выявлены нарушения, связанные с уборкой и дезинфекцией помещений. За всё это суд назначил медику штраф в 50 тысяч рублей.