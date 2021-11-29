Тульские социальные педагоги стали победителями Всероссийского конкурса

Фото: mintrud.tularegion.ru

В Министерстве труда и социальной защиты России выбрали лучших работников организаций социального обслуживания.

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие более 2000 специалистов, а в финал вышли 262 участника из 72 регионов.

В номинации «Лучшая практика по развитию социальных сервисов для семей с детьми» первое место заняла заведующая стационарным отделением социальной реабилитации несовершеннолетних социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 4 Екатерина Маклакова.

В специальной номинации «Открытие года» (лучший молодой специалист организаций социального обслуживания) третье место заняла специалист по реабилитационной работе в социальной сфере социально-реабилитационного отделения Тульского психоневрологического интерната Елена Тучкова.

– Сотрудники социальных учреждений обладают высоким профессионализмом, разрабатывают и воплощают в жизнь новаторские идеи и новые социальные технологии, которые способствуют повышению качества жизни детей и взрослых. Очень важно, что успехи представителей учреждений социального обслуживания Тульской области получили признание на федеральном уровне, – сказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.