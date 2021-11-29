«Арсенал» – «Локомотив»: текстовая трансляция матча – 1:0

Игра 16-го тура РПЛ проходит в Туле. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

27' Владение мячом — 58% на 42% в пользу «Локо».

26' Хлусевич с фланга отдал пас на Маркова, тот подстроился под мяч и пробил. Вратарь Худяков перевел на угловой.

24' Футболисты «Локо» устроили небольшой прессинг на ворота «Арсенала», но ничего опасного создать не получилось.

21' Штрафной для «Локомотива»: Лисакович отправлял мяч в штрафную, но немного не рассчитал силу — удар оказался слишком сильным.

20' Снова Хлусевич активничает на правом фланге — в этот раз прорваться в штрафную не удалось.

18' Показалось, что гол был забит из офсайда. Арбитр обратился к ВАР — всё по правилам.

17' ГООООООООООЛ!!! Даниил Хлусевич!

Кингс отправил диагональ на Хлусевича и тот не промахнулся.

16' Смолов пробил издалека — мяч пролетел мимо ворот.

13' Угловой для «Локо». Лисакович забросил в штрафную, Радакович головой выбил мяч из штрафной.

11' Сокол неплохо сыграл в защите, не позволив Смолову создать опасность у ворот Коченкова.

8' Хлусевич забил гол после классной подачи Гулиева! Но мяч не засчитан. Даниил был в офсайде. Тем не менее отличная атака от арсенальцев.

6' Атака от «Локомотива» по правому флангу — Лисакович скинул на Смолова, однако тот ошибся и отдал пас Эвансу.

5' Эванс исполнял штрафной, но не очень удачно — подскользнулся.

5' Ненахов грубо сыграл против Маркова, заехав ему ногой в голову. Жутковато. Но с арсенальцем всё в порядке. Штрафной для «Арсенала».

4' Эванс разогнал атаку по левому флангу, отдал пас на Степанова, тот скидывал в центр штрафной, но соперники выбили мяч.

3' Хлусевич промчался по флангу, протолкнул мяч между футболистами «Локо» и едва не вышел один на один с вратарем.

1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Перед игрой — минута молчания в память погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

0' Стартовые составы на матч:

0' Тульская команда уже на стадионе. Фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

0' Матч судит Владимир Москалев из Воронежа.

0' «Арсенал» и «Локо» в рамках РПЛ встречались 13 раз: 8 побед на счету москвичей, четырежды побеждали оружейники, и один раз была зафиксирована ничья.

Последний раз команды играли 24 июля — тогда «Локомотив» на своем поле обыграл арсенальцев со счетом 3:1.

0' Дела у «Арсенала» по-прежнему весьма плохи. Команда Божовича находится на последней строчке турнирной таблицы с 13 очками. В случае победы оружейники могут покинуть не только зону вылета, но и зону стыков.

«Локомотив» — участник Лиги Европы. Уютно расположился на четвертой строчке таблицы, имея в активе 25 очков.

0' Кстати, игру можно посмотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Кому интересно, сегодня в 22.30 на этом же канале в прямом эфире покажут церемонию вручения награды «Золотой мяч». Главное футбольное событие года!

0' Добрый день, друзья! Сегодня «Арсенал» проводит заключительный в этом году домашний матч. Играем на Центральном стадионе с московским «Локомотивом». Поединок стартует в 19.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!