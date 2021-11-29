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На ул. Болдина в Туле столкнулись «Газель» и легковушка
Фото очевидца

На ул. Болдина в Туле столкнулись «Газель» и легковушка

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как стало известно Myslo, вечером 29 ноября на ул. Болдина, в районе дома № 77 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовой «Газели».

Судя по всему, легковушка прилетела «Газели» в заднюю часть, погнув бампер и разбив фонарь. «Газель» находится на месте, второй участник покинул место аварии на эвакуаторе. По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

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