На ул. Болдина в Туле столкнулись «Газель» и легковушка

Фото очевидца

Как стало известно Myslo, вечером 29 ноября на ул. Болдина, в районе дома № 77 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовой «Газели».

Судя по всему, легковушка прилетела «Газели» в заднюю часть, погнув бампер и разбив фонарь. «Газель» находится на месте, второй участник покинул место аварии на эвакуаторе. По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.