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В Туле в ДТП с «Нивой» и BMW пострадали два человека

В Туле в ДТП с «Нивой» и BMW пострадали два человека

Авария произошла на Одоевском путепроводе.

Вечером 28 ноября на Одоевском путепроводе в Туле произошло ДТП. Судя по снимкам, которые прислал в редакцию Myslo очевидец, столкнувшиеся автомобили «Нива» и BMW получили серьезные повреждения.
 
 
Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, BMW следовал со стороны Одоевского шоссе, в направлении ул. Путейской, а «Нива» ехала со стороны ул. Болдина, в направлении к Одоевскому шоссе.
 
«В результате лобового столкновения пострадали 52-летний водитель «Нивы» и 29-летний водитель BMW. Первый госпитализирован, второй отпущен после оказания медицинской помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — уточнили в Госавтоинспекции.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:58 +2
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