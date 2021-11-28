В Туле в ДТП с «Нивой» и BMW пострадали два человека

Вечером 28 ноября на Одоевском путепроводе в Туле произошло ДТП. Судя по снимкам, которые прислал в редакцию Myslo очевидец, столкнувшиеся автомобили «Нива» и BMW получили серьезные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, BMW следовал со стороны Одоевского шоссе, в направлении ул. Путейской, а «Нива» ехала со стороны ул. Болдина, в направлении к Одоевскому шоссе.

«В результате лобового столкновения пострадали 52-летний водитель «Нивы» и 29-летний водитель BMW. Первый госпитализирован, второй отпущен после оказания медицинской помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — уточнили в Госавтоинспекции.