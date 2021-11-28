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«Спортивного» вора в Новомосковске вычислили камеры наблюдения
Фото из архива Myslo.

«Спортивного» вора в Новомосковске вычислили камеры наблюдения

Раскрыта кража из спортивного магазина.

В дежурную часть полиции Новомосковска поступило заявление от директора одного из спортивных магазинов города. По предварительной информации, из торгового помещения совершена кража предметов одежды. Сумма ущерба составила 7 тысяч 998 рублей. 
 
В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личность похитителя. Им оказался 22-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном.
 
В настоящее время в отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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