Бюджет города Тулы прошел публичное обсуждение

В пятницу, 26 ноября, в Туле прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на ближайшие три года.

В мероприятии приняли участие жители, Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов и Евгений Смолянинов, представители правительства Тульской области, областные и городские депутаты, заместители главы администрации города Тулы, руководители профильных управлений администрации, члены общественного совета.

Главными темами при обсуждении проекта стали основные параметры бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, финансирование муниципальных программ, исполнение нацпроектов, планы по реализации значимых проектов в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и дорожно-транспортной отрасли.

О прогнозе социально-экономического развития города Тулы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассказал первый заместитель главы администрации города Тулы Илья Беспалов.

— Позитивная динамика социально-экономического развития на протяжении последних лет выгодно отличает Тулу от других региональных центров ЦФО. По совокупности удельных и относительных факторов социально-экономического развития на протяжении последних лет областная столица занимает достойные позиции. По итогам шести месяцев этого года Тула — в первой тройке по ряду показателей социально-экономического развития. Эта тенденция должна сохраняться и в будущем — именно это отражено в проекте бюджета, который мы сегодня представляем общественности. В бюджете предусмотрена большая инвестиционная составляющая на строительство школ, детсадов, дорог, объектов ЖКХ.

Отдельно Илья Беспалов остановился на развитии ключевых секторов экономики, которые будут определять ее динамику в среднесрочном периоде. Прежде всего, это промышленность. С учетом текущих тенденций и планов предприятий, темп роста отгруженной продукции в текущем году ожидается на уровне 108,3%, в следующем году с учетом завершения действующих контрактов на поставку продукции оборонных предприятий — 106,9%.

В сельском хозяйстве в текущем году ожидается рост объемов производства до 7,1 млрд рублей, с ростом в действующих ценах — на 8%. В прогнозном периоде ежегодный прирост объема сельскохозяйственного производства предполагается от 6,8% в 2022 году до 8% — в 2024.

В прогнозном периоде планируется ежегодно вводить по 500 тысяч кв. м жилья. С 2014 по 2020 годы уже введено более 2,7 млн кв. м жилых домов, к 2024 году эта цифра увеличится до 4,6 млн кв. м.

Тула по-прежнему остается городом, привлекательным для инвестиций. За последние пять лет в экономику областного центра привлечено около 250 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В настоящее время в Туле реализуются более 190 инвестиционных проектов, находящихся на разных этапах реализации. В следующем году прогнозируется сохранение инвестиционной активности организаций. Планируется привлечь более 55 млрд рублей с ростом на 10,3% к текущему году.

Бюджетные инвестиции будут направляться в объекты транспортной и социальной инфраструктуры, а также на развитие комфортной городской среды, стимулируя рост частных капиталовложений в экономику города. Активно используются разные формы и инструменты привлечения частных инвестиций, такие как концессии, контракты жизненного цикла и другие. В ближайшей перспективе приоритетным направлением для муниципально-частного партнерства станет строительство школ и развитие коммунальной инфраструктуры. К концу 2024 года объем инвестиций составит 67 млрд рублей с ростом к 2023 году на 10,3%.

Об основных параметрах бюджета на 2022 год и два последующих года доложила начальник финансового управления администрации города Элеонора Чубуева. В 2022 году доходы предусмотрены в сумме 20,5 млрд рублей, расходы — 21,3 млрд рублей, дефицит — 0,8 млрд рублей или 8,0% к объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В плановом периоде на 2023 год доходы составят 19,5 млрд рублей, расходы — 20,2 млрд рублей, дефицит — 0,7 млрд рублей. На 2024 год доходы прогнозируются в сумме 20,1 млрд рублей, расходы — 20,6 млрд рублей, дефицит — 0,6 млрд рублей.

Как и в предыдущие годы сохраняется социальная направленность бюджета города. Около 60% расходов приходится на финансирование социальной сферы.

В 2022 и 2023 годах ежегодно планируется направить по 11,6 млрд рублей, в 2024 году — 11,9 млрд рублей.

Проект бюджета сформирован на основе 26 муниципальных программ, аккумулирующих порядка 90% всех расходов и охватывающих все направления и сферы деятельности муниципального образования.

Заместители главы администрации и начальники управлений проинформировали участников собраний публичных слушаний о планируемых расходах бюджета по профильным разделам. Были заслушаны доклады о расходах на социальную сферу, развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения, повышение качества жилищного фонда, создание комфортных условий для проживания населения.

Представители контрольной комиссии муниципального образования город Тула и экспертной комиссии представили положительные заключения по проекту бюджета.

В завершение участники собраний публичных слушаний задали интересующие их вопросы и внесли предложения, касающиеся формирования расходной части бюджета.

Все озвученные в ходе обсуждения вопросов точки зрения зафиксированы в протоколе. Результаты публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый периоды 2023 и 2024 годов будут направлены в Тульскую городскую Думу и администрацию города Тулы. Итоги публичных слушаний также будут опубликованы в официальном сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации муниципального образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещены на официальном сайте муниципального образования город Тула.

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева:

Ольга Слюсарева — Сегодня на ознакомление общественности был вынесен проект бюджета на ближайшие три года. С учетом итогов и рекомендаций публичных слушаний он будет рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий Тульской городской Думы и на заседании Тульской городской Думы в декабре текущего года. Хочу поблагодарить всех, кто готовил главный финансовый документ. Это эффективный экономический план на ближайшие три года.

По мнению заместителя председателя Тульской городской Думы, руководителя фракции «Единая Россия» Алексея Ионова, Тула получила сбалансированный бюджет на 2022−2024 годы.

— Главная цель принятия проекта бюджета — обеспечение сбалансированного социально-экономического развития города. Проект сформирован программно-целевым методом и охватывает все направления и сферы деятельности муниципального образования. Предусмотрены расходы на образование, культуру, спорт, создание новых мест в детсадах, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, строительство и модернизацию объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры, ремонт дорог и объектов коммунальной инфраструктуры, транспортное обслуживание, благоустройство и многое другое. То есть финансирование сконцентрировано на направлениях, связанных с обеспечением безопасных и комфортных условий жизни для наших жителей, — подчеркнул Алексей Ионов.