Магистранты ТулГУ получили гранты ректора

Конкурс был впервые объявлен в этом году в рамках программы развития ТулГУ «Приоритет-2030». Его цель — выявление и поддержка молодых исследователей. Гранты в размере ста тысяч рублей на один год присуждаются по решению экспертной комиссии на реализацию научного проекта.

Победителями конкурса стали пятеро студентов магистратуры ТулГУ — Максим Окороков, Альбина Хомячкова, Егор Сурков, Роман Перчиков и Александр Алексеев. Они обучаются на разных направлениях — в области технических и естественных наук, IT. Доклады о реализации своих научных проектов они представят на Региональной магистерской научной конференции и на конференции «Промышленная революция 4.0: взгляд молодёжи».

В пятницу, 26 ноября, на заседании Учёного совета ТулГУ исполняющий обязанности ректора Олег Александрович Кравченко поздравил победителей и вручил им сертификаты на получение средств.

- В Год науки и технологий многое сделано для развития исследований как в нашем университете, так и в Тульской области в целом, — сказал Олег Александрович. — Несмотря на то, что календарный 2021 год подходит к завершению, Год науки для ТулГУ продолжается, как и работа, которую мы ведём. Будем и дальше поддерживать молодых исследователей и, конечно, их опытных наставников, поскольку в науке важна преемственность, развитие научных школ и новые открытия…

Магистранты ТулГУ рассказали о своих научных проектах.

Александр Алексеев обучается на кафедре механики пластического формоизменения Политехнического института ТулГУ. Его научный проект носит название «Формоизменение трубных заготовок из деформируемых алюминиевых сплавов». Магистрант исследует процесс выдавливания трубных заготовок из деформируемого алюминиевого сплава в условиях вязкопластического течения материала. Цель его работы — повышение эффективности, снижение трудоёмкости и металлоёмкости процессов.

Разработка эффективных методов расчёта волновых полей и создание более точных математических моделей — одна из важных задач теории дифракции звуковых волн. В этой области исследования проводит магистрант кафедры прикладной математики и информатики Института прикладной математики и компьютерных наук Максим Окороков. Результаты работы могут быть использованы в гидроакустике для звуковой эхолокации различных объектов, в судовой акустике и при изучении акустических характеристик судовых конструкций, в ультразвуковых технологиях, в том числе медицинских, в геофизике и в оптике.

Магистрант кафедры химии Естественно-научного института ТулГУ Роман Перчиков под руководством доцента Вячеслава Алексеевича Арляпова занимается разработкой биоаналитической системы для определения фенольного индекса в водных средах.

— Приборы на основе биосенсоров уже созданы, — отметил Роман. — В своём исследовании я показываю влияние процессов адаптации микроорганизмов на аналитические характеристики биосенсора. Это позволит скорректировать характеристики биосенсора и установить наиболее оптимальный состав для обеспечения стабильных высокочувствительных измерений уровня фенола в водных объектах.

Студент специальности «Информационная безопасность» Института прикладной математики и компьютерных наук Егор Сурков занимается визуализацией многомерных данных на основе кратчайшего незамкнутого пути.