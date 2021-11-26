новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на спектакль «Анна Каренина» с Жанной Эппле

Туляков приглашают на спектакль «Анна Каренина» с Жанной Эппле

22 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Анна Каренина». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Размеренный и устоявшийся быт семьи Карениных создаёт иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека намного старше её, страстно полюбила другого.

Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила материнский долг Анны, которая оставит сына, обрекая себя на
полную противоречивых терзаний жизнь с любимым.
 
Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой,
оборвав своё мучительное и мнимое счастье.

В ролях: Жанна Эппле, Екатерина Казанцева, Антон Качурин.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 17:50 0
Другие статьи по темам
Событие
театрыГородской концертный зал
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бюджет города Тулы прошел публичное обсуждение
Бюджет города Тулы прошел публичное обсуждение
Ветерана-афганца «развели» на квартиру: жителю Тульской области вернули право на жилплощадь
Ветерана-афганца «развели» на квартиру: жителю Тульской области вернули право на жилплощадь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.