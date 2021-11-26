Туляков приглашают на спектакль «Анна Каренина» с Жанной Эппле

22 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Анна Каренина». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Размеренный и устоявшийся быт семьи Карениных создаёт иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека намного старше её, страстно полюбила другого.

Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила материнский долг Анны, которая оставит сына, обрекая себя на

полную противоречивых терзаний жизнь с любимым.

Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой,

оборвав своё мучительное и мнимое счастье.



В ролях: Жанна Эппле, Екатерина Казанцева, Антон Качурин.

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