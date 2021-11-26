Туляков приглашают на спектакль «Анна Каренина» с Жанной Эппле
22 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Анна Каренина». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Размеренный и устоявшийся быт семьи Карениных создаёт иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека намного старше её, страстно полюбила другого.
Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила материнский долг Анны, которая оставит сына, обрекая себя на
полную противоречивых терзаний жизнь с любимым.
Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой,
оборвав своё мучительное и мнимое счастье.
В ролях: Жанна Эппле, Екатерина Казанцева, Антон Качурин.
В ролях: Жанна Эппле, Екатерина Казанцева, Антон Качурин.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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