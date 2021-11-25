В Тульской области в конце 2021 года завершится эксперимент с QR-кодами
Речь идёт об использовании водителями цифровой копии СТС.
В Тульской области, как и в других регионах, продолжается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода.
Недавно пользователям стало доступно мобильное приложение «Госуслуги. Авто», показывающее пользователю все его транспортные средства. Программа генерирует QR-код, содержащий электронную копию свидетельства о регистрации транспортного средства.
Сотрудники Госавтоинспекции будут считывать его через служебное мобильное устройство удаленного доступа. При этом, согласно пункту 2.1.1 ПДД РФ, сохраняется обязанность водителя возить с собой бумажные документы и предъявлять их инспектору при необходимости.
Эксперимент будет продолжаться до конца 2021 года. В рамках него можно будет обжаловать штрафы, а также оформлять ДТП без вызова сотрудников ГИБДД с использованием европротокола. Если этот механизм будет признан успешным, его могут распространить и на другие документы, используемые водителями.