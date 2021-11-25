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В Тульской области в конце 2021 года завершится эксперимент с QR-кодами
Фото: kremlinrus.ru

В Тульской области в конце 2021 года завершится эксперимент с QR-кодами

Речь идёт об использовании водителями цифровой копии СТС.

В Тульской области, как и в других регионах, продолжается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода.

Недавно пользователям стало доступно мобильное приложение «Госуслуги. Авто», показывающее пользователю все его транспортные средства. Программа генерирует QR-код, содержащий электронную копию свидетельства о регистрации транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции будут считывать его через служебное мобильное устройство удаленного доступа. При этом, согласно пункту 2.1.1 ПДД РФ, сохраняется обязанность водителя возить с собой бумажные документы и предъявлять их инспектору при необходимости.

Эксперимент будет продолжаться до конца 2021 года. В рамках него можно будет обжаловать штрафы, а также оформлять ДТП без вызова сотрудников ГИБДД с использованием европротокола. Если этот механизм будет признан успешным, его могут распространить и на другие документы, используемые водителями.

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