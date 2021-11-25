Тулячка Анна Буровникова завоевала бронзу на Первенстве России по дзюдо

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Она выступила в весовой категории до 63 кг.

В Екатеринбурге проходит Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов.

Накануне на татами выходила тулячка Анна Буровникова — она взяла бронзу в весовой категории до 63 кг. Анна является воспитанницей Областной спортивной школы олимпийского резерва, её тренируют Дмитрий Грызлов, Станислав Борзыкин и Анастасия Андреева.