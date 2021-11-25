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Тульский роддом присоединят к новому перинатальному центру
Соответствующее постановление подписал глава областного кабмина Валерий Шерин.
Тульский областной перинатальный центр будет реорганизован — к нему присоединят городской роддом № 1 имени
Учредителем центра будет областной минздрав. При этом ЦРД продолжит оказывать медицинскую помощь беременным женщинам и роженицам, а также новорожденным. Все необходимые юридические процедуры должны быть проведены до 1 апреля 2022 года.
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