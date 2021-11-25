Тульский роддом присоединят к новому перинатальному центру

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Тульский областной перинатальный центр будет реорганизован — к нему присоединят городской роддом № 1 имени В. С. Гумилевской , находящийся на ул. Революции. Новое учреждение будет называться ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр имени В. С. Гумилевской».

Учредителем центра будет областной минздрав. При этом ЦРД продолжит оказывать медицинскую помощь беременным женщинам и роженицам, а также новорожденным. Все необходимые юридические процедуры должны быть проведены до 1 апреля 2022 года.