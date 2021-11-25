Простачок, старуха или крепкий орешек? Тест к «Черной пятнице»!
Кому можно сообщать код CVV2/CVC2? Какой пароль будет самым лучшим для онлайн-банка? Верить ли в лотереи? Пройдите тест!
26 ноября — настоящий праздник онлайн-распродаж, «черная пятница». В нашей стране она длится несколько дней — с 26 по 28 ноября. Акции и скидки с нетерпением ждут не только покупатели, но и мошенники.
Эксперты тульского отделения Банка России предлагают вам проверить, владеете ли вы правилами кибербезопасности. Поехали!
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