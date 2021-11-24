В центральной части Тулы отключат холодную воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

В четверг, 25 ноября, с 10.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. М. Тореза, д. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14, 14б, 14в, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22,

ул. Первомайская, д. 2,

ул. Жаворонкова, д. 1,

пр-т Ленина, 79,

пр-д Тимирязева, д. 8.

После завершения ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.