Футболисты «Арсенала» проведут мастер-классы в тульских школах

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Вместе с госкорпорацией «Ростех» и городским управлением образования клуб реализует социальный проект «Арсенал» и «Ростех» в твоей школе».

В конце октября среди тульских школьников стартовал творческий конкурс «Пригласи «Арсенал» в свою школу». Его главная задача – популяризировать здоровый образа жизни, спорт и футбол в школах города.

Школьникам предложили выполнить несколько творческих заданий: нарисовать плакат, придумать кричалку или записать видеоролик в поддержку тульского «Арсенала».

Итоги конкурса будут подведены 28 ноября. Победители будут определены в двух номинациях «Лучшее видео» (среди учащихся 1-5 классов) и «Лучший рисунок» (среди учащихся 6-11 классов). Их определят главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович и два футболиста основного состава.

В школах победителей «Арсенал» проведет открытый урок футбола, мастер-класс, автограф сессию с участием игроков основного состава и подарит спортивный инвентарь. Кроме того, школьники смогут посетить заключительный домашний матч этого года с московским «Локомотивом».