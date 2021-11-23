В Туле расчистят от мусора русло Щегловского ручья

- У моста, под мостом и вдоль ручья огромное скопление пластика, стекла, полиэтилена, шины, предметы мебели… И запах метана. Среди всего этого обитают птицы, на глаз не менее 50-ти особей уток, — жаловалась тулячка Дарья.

В пресс-службе администрации города рассказали Myslo, что уборка поймы ручья проводится на постоянной основе. 21 ноября были установлены локальные очаги мусора.