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В Туле расчистят от мусора русло Щегловского ручья
Фото Дарьи Агафоновой.

В Туле расчистят от мусора русло Щегловского ручья

А также уберут хлам с берегов водоема.

Ранее Myslo писал про загрязнение Щегловского ручья.
 
- У моста, под мостом и вдоль ручья огромное скопление пластика, стекла, полиэтилена, шины, предметы мебели… И запах метана. Среди всего этого обитают птицы, на глаз не менее 50-ти особей уток, — жаловалась тулячка Дарья.
 
В пресс-службе администрации города рассказали Myslo, что уборка поймы ручья проводится на постоянной основе. 21 ноября были установлены локальные очаги мусора.
В администрации заявили, что свалку устроили жители прилегающих домов и туляки, которые прогуливаются в Березовой роще.
Сотрудники МКУ «Сервисный центр г. Тулы» уберут территорию. Кроме того, на 24 ноября запланированы дополнительные работы по прочистке русла Щегловского ручья силами МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы».
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:25 +1
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